"Ho solo marijuana legale", ma aveva "in casa" quasi 18mila euro di erba: arrestato

Aveva nascosto in casa quasi 18mila euro di "erba". E per lui, fotografo monzese di 44 anni (incensurato), sono scattate le manette con. È successo nella giornata di mercoledì a Monza quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato Villa San Giovanni ha perquisito casa dell'uomo.

Gli investigatori sono arrivati al 44enne indagando sullo spaccio nei quartieri di Milano. Quando si sono presentati a casa sua il fotografo ha dichiarato di possedere marijuana legale (senza Thc) per motivi legati alla sua professione. Gli agenti — insieme alle unità cinofile della questura — dopo aver trovato 22 grammi di marijuana light hanno deciso di proseguire con la perquisizione trovando un bilancino di precisione, 30 cartucce calibro 20 e 1.870 euro in contanti, quest'ultimi nascosti in una scarpa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo. Esplorando anche una rimessa per gli attrezzi hanno trovato 1.800 grammi di marijuana e altre cartucce calibro 12. Il 44enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per omessa custodia di armi.