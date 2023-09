Tentato omicidio e spaccio di cocaina: 46enne espulso

Già arrestato per omicidio , per spaccio di cocaina e altri reati contro il patrimonio nella giornata di venerdì 8 settembre il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento presso il cpr di Bari di un 46enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale.

Lunga la lista dei reati commessi dall'uomo dopo il suo arrivo in Italia nel 2004. Nel 2006, infatti, è stato denunciato per truffa in seguito alla concessione di un finanziamento per l’acquisto di un veicolo di grossa cilindrata. Nel 2007, poi, gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza ed è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, in concorso con altri connazionali, perché trovato in possesso di ben 11 dosi di cocaina.

Nel 2008, al rientro da una serata in un locale, è stato nuovamente arrestato per aver aggredito un connazionale con un martello, colpendolo ripetutamente alla testa e al corpo. Scarcerato nel 2011, è stato denunciato altre due volte per furto aggravato. Prima ai danni della compagna, alla quale ha rubato l'auto dopo un litigio, e successivamente ai danni di un conoscente, al quale ha rubato l'auto mentre faceva rifornimento.

Nel 2012 il questore di Como ha emesso nei suoi confronti il primo foglio di via obbligatorio con rientro nel comune di Giussano con divieto di ritorno nei comuni di Mariano Comense, Carugo, Arosio, Cabiate e Brenna per tre anni. Tornato nel suo paese d'origine, nel 2021 l'uomo è sbarcato nuovamente sulle coste di Lampedusa e nel 2022 è stato ancora trovato ubriaco e alla guida di un'auto rubata.

Giovedì 7 settembre, l'epilogo: il marocchino ha infatti chiamato le forze dell'ordine asserendo di essere seguito, a suo dire, da un emissario mandato da persone con le quali aveva avuto diverbi in passato. Giunta sul posto la volante della questura lo ha però trovato in stato confusionale. Accertata l’irregolarità dell'uomo sul territorio, una volta tranquillizzatosi i poliziotti lo hanno portato in via Montevecchia, dove il questore ne ha infine disposto l’accompagnamento al cpr di Bari. Qui il marocchino sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario fino al definitivo rimpatrio.