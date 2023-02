Massimiliano, il 29enne monzese che gira il mondo facendo i conti

L’idea di una vita dietro la scrivania a fare conti non lo ha mai entusiasmato. Ma la matematica oggi gli ha permesso di realizzare il suo grande sogno: viaggiare, essere indipendente, conoscere il mondo e nuove culture. Una vita sempre con la valigia pronta che adesso Massimiliano Gianellini ha deciso di mettere nero su bianco pubblicando un libro in cui racconta alcuni momenti dei suoi viaggi. Una bella storia fatta di entusiasmo e di voglia di conoscere il mondo quella che vede come protagonista Massimiliano, 29 anni, monzese cresciuto nel quartiere Libertà che dopo il diploma all'istituto Mapelli si è laureato in Lingue e ha continuato a esplorare il mondo. "Dieci anni fa la prima esperienza in Canada - racconta -. Una trasferta per imparare l'inglese lavorando. È stata una bellissima esperienza. Ho trovato lavoro in una gelateria e nel frattempo ho affinato l'inglese".

In Russia era diventato un mito

Poi il ritorno a casa e la scelta di iscriversi alla facoltà di Lingue studiando anche il russo. "Ho vissuto anche delle belle esperienze all'estero - prosegue -. In Polonia e in Russia, in un piccolo villaggio al confine con il Kazakistan. È stata un'esperienza intensa: ero diventato una sorta di personaggio famoso in quel piccolo villaggio dove le persone non avevano mai incontrato un italiano, ma dove il nostro Paese era considerato una sorta di mito. Erano incuriositi, mi facevano domande e sono stato persino intervistato alla radio locale".

Contabile in Polonia e in Olanda

Esperienze che hanno plasmato il giovane brianzolo che, più passava il tempo, meno sentiva la nostalgia di casa ma anzi quel grande impulso di lavorare e costruirsi una vita al di fuori dell'Italia. Conseguita la laurea in lingue Massimiliano però ha capito che per realizzare il suo sogno era necessario togliere dal cassetto il diploma di ragioneria perché quei numeri all'estero erano molto richiesti, come aveva potuto capire nelle sue precedenti esperienze da studente. "A novembre del 2020 sono ritornato in Polonia - prosegue -. E ci sono rimasto due anni lavorando in un'azienda di contabilità. Questo tipo di professionalità all'estero è molto richiesta. Basta conoscere bene l'inglese e si può andare a lavorare anche in Paesi dove la lingua è molto ostica". Due anni molto intensi e indimenticabili per il giovane brianzolo che conclusa la sua avventura in Polonia, sempre grazie ai calcoli, adesso vive e lavora in Olanda.

I suoi viaggi in un libro

"Non era certo il lavoro dei miei sogni - ricorda -. Ma è un lavoro che mi permette di poter viaggiare, di essere autonomo e di vivere in Paesi nuovi. Un lavoro che soprattutto mi permette di vivere intensamente, di conoscere nuove città e culture. Insomma non ho ancora trovato il mio posto nel mondo ma in questo momento storico l'unica certezza è che non ho ancora voglia di tornare a vivere stabilmente in Italia". E mentre di giorno Massimiliano è impegnato a fare conti, nel tempo libero - oltre a viaggiare - Massimiliano ama scrivere e ha iniziato a mettere nero su bianco i suoi appunti di viaggio (ma non solo). "Una casa editrice mi ha proposto un crowdfunding per pubblicare un piccola raccolta - continua -. Un'iniziativa che sta riscuotendo un buon successo". Le persone interessate possono leggere qualche stralcio a questo link, e anche prenotare la propria copia del libro intitolato 'Assente per motivi di viaggio'".

E a chi gli chiede quando metterà via la valigia Massimiliano risponde: "Quando atterrato in Italia non proverò più la sensazione di essere felice perché poi ripartirò, allora quello sarà il momento di rimanere a casa. Per sempre".