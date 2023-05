Maxi controlli in centro: una persona daspata, 3 trovate con droga e 30 controllate

Maxi controlli in centro a Seregno: 1 daspo urbano, 3 persone sono state trovate in possesso di droga e sono state segnalate alla prefettura di Monza, 2 sanzionate per comportamenti molesti e il gestore di un locale si è visto staccare una sanzione perché occupava il suolo pubblico senza autorizzazione.

Questo il risultato dei maxi controlli organizzati dalla polizia locale di Seregno dal tardo pomeriggio di giovedì 25 maggio. Uomini e mezzi per le vie del centro fino a mezzanotte, con particolare attenzione a piazza Risorgimento, al parco XXV Aprile e ai parchi periferici. Inoltre sono stati effettuati controlli anche allo Skate Park.

La polizia locale di Seregno è intervenuta con 3 pattuglie (anche in borghese). Grazie alla convenzione sottoscritta con la polizia locale di Milano sono state impiegate anche unità cinofile. Inoltre, la polizia provinciale di Monza e Brianza, come di consueto, nell'ambito del consolidato rapporto di collaborazione, è intervenuta con propri equipaggi.

Sono state identificate oltre 30 persone, è stato emesso un daspo urbano, 3 persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e verranno quindi segnalate alla Prefettura, sono state accertate 2 violazioni al regolamento di polizia urbana per comportamenti molesti, ed è stata emessa una sanzione al gestore di un locale che occupava irregolarmente il suolo pubblico.