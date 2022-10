Maxi pattuglie (anche serali) in centro: 128 persone controllate

Maxi controlli nel centro storico di Monza e nelle vie dove i cittadini segnalano la presenza di persone dedite ad attività illecite. L’ultimo episodio, proprio settimana scorsa, con protagonista una donna di 40 anni che a pochi passi dal Duomo aveva sventato un tentativo di aggressione mentre tornava a casa dal lavoro. Controlli che verranno ripetuti anche nelle prossime settimane.

Nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre, su disposizione del questore Marco Odorisio sono stati predisposti maxi controlli con l'impiego del personale della questura, insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia e della polizia locale di Monza.

Al centro dei controlli - che sono proseguiti anche la sera - sono stati presidiate le aree della stazione, corso Milano, largo Mazzini, via Borgazzi, via Arosio e via Boccaccio. In queste zone sono stati controllate 40 persone (di cui 10 poi risultate già note alle forze dell'ordine), e 12 veicoli. E proprio durante i posti di blocco dei mezzi gli agenti hanno sanzionato due cittadini originari del Bangladesh che viaggiavano su un furgone Iveco adibito solo al trasporto di cose. Al proprietario è stata ritirata anche la carta di circolazione.

Maxi controlli anche nelle vie del centro storico anche nelle ore serali e notturne. Le squadre volanti sono state impegnate in servizi per contrastare lo spaccio di droga. Al centro dei controlli corso Milano, via Arosio, largo Mazzini e piazza Trento e Trieste.

In tutto sono state controllate 88 persone e durante il servizio gli agenti hanno proceduto alla contestazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90, nei confronti di un 24enne di origine egiziana e un 28enne di origine ivoriana per uso personale di sostanza stupefacente. Dalle verifiche i poliziotti hanno scoperto che i due giovani avevano circa 2,50 grammi di hashish.

Infine il questore ha disposto l’accompagnamento al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino un uomo di 35 anni originario del Marocco, irregolare dal settembre scorso, per il definitivo allontanamento dall’Italia. L'uomo era stata rintracciato durante alcuni controlli.