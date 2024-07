Maxi controlli nei locali del centro: sequestrati pesce e carne, multe per oltre 15mila euro

Maxi controlli nei locali del centro di Monza: gli agenti della polizia di Stato e quelli della Locale sequestrano frutta, verdura, carne e pesce di dubbia provenienza. Per i gestori maxi multe per un totale di oltre 15mila euro.

Una maxi operazione quella condotta nel pomeriggio di martedì 16 luglio nel centro del capoluogo con l’intervento del personale della questura, della polizia locale: 10 equipaggi, 37 uomini e l’unità cinofila della Locale monzese per controllare 19 locali lungo corso Milano, via Cavour, via Gramsci, via Borgazzi e via Manzoni; oltre ad aver fermato 20 veicoli e controllato 78 persone, di cui 53 extracomunitari, 25 italiani e 15 con precedenti di polizia e penali.

Durante i controlli sono scattate 32 sanzioni per un totale di oltre 15mila euro. I gestori sono stati sanzionati per mancato rispetto delle norme a tutela della salute (con il sequestro di 101 pezzi di ortofrutta, di carne e pesce, messi in vendita ma di dubbio provenienza) che sono stati sottoposti a sequestro da parte dell’Ats Brianza; per il mancato possesso di autorizzazioni o di personale regolarmente abilitato; per mancata esposizione dei prezzi o del cartello del divieto di fumo.

Durante i controlli il fiuto dell’Unità cinofila ha “pizzacato” anche la droga. Durante le verifiche nei locali di corso Milano, via Cavour e via Manzoni sono stati trovati quasi 14 grammi di droga sia all’interno del bagno di un esercizio pubblico che addosso a due clienti. Un degrado,quello di corso Milano, che da anni viene segnalato dai residenti e dal gruppo Controllo di Vicinato che hanno accolto con soddisfazione l'intervento dei poliziotti.