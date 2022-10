Maxi controlli alla festa del paese: denunciate otto persone

Maxi controlli dei carabinieri per la festa di Lissone. Un servizio interforze per un controllo straordinario del territorio quello messo in campo da carabinieri e amministrazione comunale in occasione della Sagra di Lissone in programma in questo fine settimana. Sono stati organizzarti posti di blocco lungo le vie di accesso a Lissone e nel centro storico, con particolare attenzione alle piazze dove è in corso la festa. Numeri alla mano sono 12 carabinieri che sono stati impegnati nel controllo di 6 esercizi pubblici, 88 persone, 50 veicoli e una proposta alla questura di Monza dell’art.100 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di un locale non poco lontano dal comune di Lissone.

Inoltre, nel corso del servizio, sono state elevate 5 contravvenzioni per violazioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente. Diverse le persone denunciate: un uomo di 55 anni residente nel comasco che viaggiava su una moto con targa alterata; un uomo di 34 anni di Monza per tentato furto di generi alimentari in un supermercato; un ragazzo di 19 anni residente in Brianza pizzicato mentre stava danneggiando alcune auto parcheggiate; un uomo di 35 anni residente in Brianza beccato a bordo di uno scooter con targa contraffatta e dai successivi accertamenti è risultato che il motociclo era stato rubato. È stata denunciata anche una donna di 50 anni che era alla guida con un tasso alcolemico di 0,8 g/l (il limite previsto dalla legge è di 0,5 g/l). Infine sono stati segnalati all'autorità amministrativa ai sensi tre persone dell'art. 75 dpr 309/90 per detenzione di cocaina e hashish (poi sequestrata).