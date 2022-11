Maxi controlli nelle piazze e nelle strade della droga

Ottantasette persone identificate, di cui otto con precedenti, e un provvedimento di Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) per un 35enne italiano con precedenti per spaccio. Questi i numeri dei maxi controlli predisposti dal questore di Monza Marco Odorisio nelle piazze e nelle vie di Monza dove viene segnalato il problema dello spaccio. Controlli che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Nella serata di ieri, giovedì 3 novembre, il personale della questura con due equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Milano e uno della polizia locale di Monza, ha effettuato maxi controlli nelle aree dello spaccio: i giardini di via Artigianelli, via Gramsci, corso Milano, la piazza della stazione e largo Mazzini.

Controlli mirati proprio per combattere lo spaccio di droga da tempo denunciato anche dai cittadini. Nel corso della serata sono state identificate 87 persone (di cui 5 cittadini stranieri). Dai controlli degli agenti 8 delle persone controllate avevano già precedenti per reati predatori, per spaccio di sostanze stupefacenti e per falso. Durante i controlli i poliziotti hanno individuato anche un 35enne italiano, residente in provincia di Como, che come riferiscono dalla questura era intento a spacciare.

Dopo ulteriori verifiche svolte dalla Divisione polizia anticrimine nei confronti dell'uomo il questore ha adottato il Dacur, con il quale gli è stato vietato di accedere e stazionare per un anno nelle vicinanze del bar dove è stato trovato a spacciare. La violazione di tale provvedimento comporterà la commissione di un ulteriore reato che sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.