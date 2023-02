Maxi controlli fuori dai locali: denunciato un 25enne che aveva assunto droga

Oltre cinquanta conducenti sottoposti al test dell'etilometro, e quattro a quello con il precursore per l'accertamento dell'assunzione di eventuali sostanze stupefacenti. Una denuncia - nei confronti di un conducente di 25 anni - risultato poi positivo all'assunzione di droghe dopo ulteriori esami in ospedale.

Questi i numeri delle serate di maxi controlli contro le stragi del sabato sera - spesso legate all'assunzione di droga e di alcol - svolte dagli agenti della polizia stradale Arcore, insieme agli agenti della polizia locale di Monza con una squadra cinofila. I controlli sono stati fatti nei pressi dei locali della movida. I controlli sono inseriti nel progetto #responsabilmentegiovani che vede la collaborazione di polizia di Stato e polizia locale in attività per prevenire le stragi del sabato sera.



Oltre una cinquantina di conducenti sono stati sottoposti all'alcoltest, quattro alle prove con il precursore per l’accertamento della presenza di tracce di sostanza psicoattiva sulla saliva. "Questo strumento - fanno sapere dalla questura di Monza - garantisce la possibilità, su strada, di verificare, attraverso la saliva la presenza di tracce relative alle più comuni sostanze stupefacenti. Il tampone viene fatto inumidire dalla persona che viene sottoposata al test e, nel giro di qualche minuto, indica visivamente l'eventuale presenza di sostanze stupefanti, oltre al tipo. Avendo valenza di precursore è successivamente necessario procedere ad un ulteriore accertamento presso una struttura ospedaliera. L’accertata positività determina il ritiro della patente ai fini della sospensione con provvedimento del prefetto, oltre alla denuncia penale ed al sequestro del veicolo se condotto dal proprietario, ai fini della successiva confisca".