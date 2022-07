Maxi controlli durante la movida: identificate 80 persone, 2 denunciate dopo l'alcoltest

Identificate 80 persone, 3 locali controllati, fermati 30 veicoli e 10 conducenti sottoposti all'alcoltest. Di questi 2 avevano alzato troppo il gomito.

Questo il bilancio dei maxi controlli congiunti organizzati nel fine settimana dai carabinieri e dalla polizia locale di Vimercate. Continuano i pattuglioni nelle vie della movida: un denunciato per guida in stato di ebbrezza e due patenti ritirate. Erano 15 gli uomini e donne in divisa impiegati in questo servizio nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Al centro dei controlli le vie tra largo Europa, piazza Marconi e le strade limitrofe.

Durante la serata sono stati fermati 30 veicoli, sequestrata un'auto perché durante il controllo dei documenti risultava già radiata dalla circolazione per intestazione fittizia, nonché priva di assicurazione e guidata da una persona senza patente. L'auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

Inoltre sono stati eseguiti 10 alcoltest, 2 conducenti si erano messi alla guida malgrado avessero alzato troppo il gomito. Un italiano di 43 anni è stato pizzicato con un tasso alcolemico di 0.70 gr/ con il conseguente ritiro della patente. Un 24enne straniero invece aveva un tasso di circa 2.3 gr/l. Per lui oltre al ritiro della patente è scattata la denuncia in stato di libertà.