Maxi controllo dei carabinieri in Brianza: multe e un uomo in carcere

Sono state 48 le auto fermate e controllate e 48 le persone che si sono imbattute nei controlli dei carabinieri nel fine settimana appena concluso in Brianza. I carabinieri della compagnia di Desio durante lo scorso fine settimana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Desio l, Lissone e Nova Milanese. I posti di blocco sono stati predisposti lungo le principali arterie stradali per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Durante l’attività di controllo, che ha permesso di riscontrare un generale rispetto delle norme previste dal codice della strada, sono state elevate delle contravvenzioni nei confronti di un paio di conducenti, rispettivamente per patente e assicurazione scaduta. Nel corso del servizio, inoltre, i carabinieri di Desio hanno sorpreso un 40enne, cittadino marocchino, fuori casa in violazione della misura alternativa alla detenzione a cui era già sottoposto per reati in materia di droga. A seguito della richiesta di aggravamento della misura, proposta dai militari e accolta dall’’Ufficio di Sorveglianza, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Monza.