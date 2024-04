Maxi controllo della finanza, 24 lavoratori in nero nelle attività della Brianza: multe per 80mila euro

Multe per 80mila euro e 24 lavoratori in nero sorpresi in diverse attività commerciali di Monza e in Brianza, impiegati senza un regolare contratto. E per otto attività è scattata la sospensione. I controlli rientrano nell’ambito delle attività di rafforzamento della presenza ispettiva delle Fiamme Gialle con un monitoraggio, effettuato anche attraverso la consultazione delle banche dati in uso al corpo, sulla posizione di alcuni datori di lavoro individuati sulla base di specifici alert di rischio sintomatici di possibili illiceità nell’impiego di manodopera.

E così i militari della guardia di finanza del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso hanno effettuato controlli su tutto il territorio provinciale, sorprendendo 24 lavoratori (di cui 13 di nazionalità italiana, sei di origine sinica, due di nazionalità marocchina, due egiziani ed un cittadino libanese) intenti a prestare la propria opera presso diversi esercizi commerciali di Monza, Lissone, Biassono, Seregno, Carate Brianza e Bovisio Masciago, in assenza di una regolare assunzione.

Otto attività chiuse e una rivendita irregolare

Sono otto gli esercizi commerciali per i quali è stata richiesta al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività e dieci gli imprenditori verbalizzati per mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui uno altresì segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per irregolare rivendita di generi di monopolio.