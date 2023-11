Maxi multa per l'automobilista che aveva parcheggiato irregolarmente la macchina

Oltre 3mila euro di multa e il sequestro per successiva confisca del veicolo in favore dell’erario.

Questa la sanzione che gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno comminato a un automobilista residente a Pioltello. Il controllo nel pomeriggio di lunedì 13 novembre. Erano circa le 17 quando la pattuglia, impegnata in alcuni controlli in via Quarto per auto parcheggiate irregolarmente, ha scoperto che quella Lancia Musa non doveva neppure circolare.

Dalle verifiche è emerso che il veicolo era privo di assicurazione e circolava nonostante fosse sottoposto a fermo fiscale. Inoltre il conducente non è stato in grado di esibire la patente, sebbene dai terminali risultasse regolare.