Maxi controllo dei carabinieri in strada e nei locali: oltre 400 persone identificate

Oltre quattrocento persone fermate e identificate e controlli anche nei locali. Questi i numeri del maxi servizio di controllo dei carabinieri della compagnia di Desio che si è svolto nel corso del weekend. I militari dell'Arma hanno effettuato accertamenti lungo le strade e tra gli esercizi pubblici per garantire il rispetto delle normative anticovid, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e il distanziamento sociale.

Numerosi anche i controlli nei locali pubblici con trentasei attività attenzionate per accertare il rispetto delle nuove disposizioni in merito agli orari di chiusura e ai divieti. L'obiettivo dell'attività era anche sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti responsabili, soprattutto i più giovani, alla luce del recente aumento di contagi che ha interessato l'area di Monza e della Brianza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell'attività sono state controllate 426 persone e un 21enne italiano, residente a Segrate, è stato sanzionato e si è visto ritirare la patente perchè sorpreso in auto con della droga. Sono state invece trentasei le attività controllate con particolare attenzione alla città di Lissone dove in questi giorni è in corso la festa patronale.