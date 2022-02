In auto di notte senza patente e con una mazza da baseball: denunciati

Viaggiavano di notte, sulle strade della Brianza parallele alla Valassina, con una mazza da baseball al seguito. Due uomini - due 35enni di Rovello Porro (CO) e Verano Brianza (MB) - sono stati denunciati dai carabinieri di Besana Brianza dopo essere stati sorpresi da una pattuglia impegnata in un controllo a Veduggio con Colzano a bordo di una Golf con la mazza al seguito.

I due, con una serie di precedenti per reati contro il patrimonio e droga, erano a bordo dell’auto di proprietà del brianzolo che è risultato sprovvisto di patente di guida (e in quel momento seduto al posto passeggero). All’interno dell’abitacolo i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball lunga circa un metro che, a dire del proprietario del mezzo, sarebbe stata utilizzata per giocare con il proprio cane. La circostanza è apparsa poco chiara viste le buone condizioni del bastone e l’assenza di segni di morsi di animale.

Ai due giovani, oltre ad essere stato avviato il procedimento amministrativo volto all’emissione del foglio di via obbligatorio, sono stati colpiti il primo per la violazione al codice della strada per guida senza patente mentre il proprietario del mezzo, escludendo qualsiasi utilizzo della mazza da baseball nelle ore notturne e, considerato che il porto della stessa al di fuori della propria abitazione è da considerarsi palesemente ingiustificato, deferito all’ Autorità Giudiziaria di Monza e Brianza per porto di oggetti atti ad offendere.