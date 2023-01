Accoltellato e lasciato in strada agonizzante a Capodanno: chi è l'uomo ferito

E' ancora ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, al Niguarda di Milano, il 33enne che nella notte di Capodanno è stato accoltellato alla schiena e soccorso in strada, a Meda. Il ragazzo, un operaio di origine pakistana domiciliato in città, è stato trovato a terra, in corso della Resistenza. Chi ha dato l'allarme al 118 intorno alle due della nottata di domenica 1 gennaio ha creduto che fosse ubriaco e si fosse addormentato per strada. Invece era ferito, accoltellato alla schiena.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. I soccorritori si sono subito accorti che il ragazzo, un 33enne, era gravemente ferito a causa di un fendente che l'aveva colpito alla schiena. Un'ambulanza ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

I medici hanno riscontrato uno shock traumatico a seguito di una ferita da arma bianca all'altezza dell'ascella. Un fendente che ha lasciato una ferita di circa quattro centimetri da cui l'uomo avrebbe perso molto sangue. Ancora poche le informazioni a disposizione degli inquirenti per far luce sull'accaduto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Seregno, sono in corso.