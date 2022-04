Aggredisce e perseguita la ex: arrestato in Brianza

È stato arrestato dai carabinieri di Meda un 51enne di origine rumena che, malgrado il divieto di avvicinamento alla sua ex, avrebbe continuato a perseguitarla. Come riferiscono i colleghi di QuiComo la prima denuncia della donna risale al 2021. Dopo la separazione lei si era trasferita a Cabiate (in provincia di Como). Ma da quel momento sarebbe iniziato il suo calvario. Da quanto riferiscono i militari dell'Arma l'ex compagno avrebbe continuato a perseguitarla con appostamenti sotto la nuova abitazione, al lavoro, con minacce telefoniche e sui social.

La donna viveva in un perenne stato di ansia e paura ed era costretta a cambiare le sue abitudini per sfuggire dallo stalker. Una situazione ingestibile che aveva fatto emettere nell'ottobre 2021 una prima misura cautelare, quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

Nonostante il divieto però lo scorso 21 marzo, a Milano, dove la donna si trovava per lavoro, l'ex l'avrebbe seguita, aggredita verbalmente e percossa. A quel punto la situazione dell'uomo è peggiorata ed è stato arrestato in base alla nuova ordinanza emessa il 4 aprile 2022 dal gip del Tribunale di Como.