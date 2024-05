Cede un tratto della rete fognaria: operai al lavoro

Operai al lavoro per il cedimento di un tratto della rete fognaria. Succede a Meda: il cedimento è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 14 maggio. Immediata l'allerta alla macchina dei soccorsi.

"A causa del cedimento di un tratto di fognatura, la via delle Colline, tra via del Falò e l’intersezione con via Parini, è chiusa al traffico - si legge sulla pagina social del comune di Meda -. L’impresa incaricata da Brianzacque stanotte scaverà e farà l’intervento tentando di concludere i lavori il prima possibile".