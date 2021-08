Fiamme a Meda: due furgoni bruciati e rogo in un garage

Furgoni in fiamme e rogo in un box a Meda. Nella serata di martedì 24 agosto, alle 21.30, in via Pordenone due furgoni posteggiati in strada sono stati avvolti dalle fiamme.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre da Seregno, l'autobotte da Lazzate. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Restano ancora ignote le cause all'origine dell'incendio. Sarà compito delle forze dell'ordine intervenute cercare di risalire all'origine del rogo.

Dopo poche ore i pompieri sono dovuti intervenire nuovamente a Meda. Alle 3.30 sono stati allertati per un incendio in un box in via Libertà. A fuoco utensili e attrezzatture, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Seregno, l'autobotte da Bovisio Masciago e il carro soccorso da Lazzate.