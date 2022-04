Ecco dove verrà costruito il nuovo complesso scolastico di Meda

Il nuovo Istituto Milani di Meda verrà realizzato in via Cialdini. L'annuncio direttamente dalla Provincia di Monza che ieri, giovedì 28 aprile, ha sottoscritto una convenzione con il comune di Meda. L'area, di proprietà del comune, verrà ceduta ad uso gratuito per il trasferimento del plesso scolastico. Un grande plesso che permetterà a insegnanti e studenti di abbandonare definitivamente le varie sedi: in via Como (sede centrale), in via general Cantore (succursale in affitto) e quella di Seveso.

A questo punto parte l'iter amministrativo e progettuale. Il primo lotto dei lavori prevede la costruzione della palestra, della centrale termica e delle opere di sistemazione delle aree esterne correlate all’intervento (porzione di parcheggi, strada di accesso). L'intervento verrà finanziato in parte anche con quote del rimborso Asam (1milione e 500mila euro).

Per realizzare l’intero primo lotto si sommeranno ulteriori 1milioni e 500mila euro delle rate Asam per il 2023, e 3milioni e 200mila euro dai fondi del decreto ministro Bianchi per complessivi 6milioni e 200mila euro.

"La sigla della convenzione permette di concretizzare il progetto che risponde alle esigenze di spazi già evidenziati da diversi anni: dopo la fase di progettazione e di conseguente individuazione della ditta appaltatrice, si prevede di aprire i cantieri entro fine anno - fanno sapere con una nota ufficiale dalla Provincia di Monza -. L'istituto avrà quindi una propria palestra (sgravando la Provincia dai costi per l'affitto di una struttura sportiva) e di risparmiare anche sull'affitto di una parte dell'immobile della parrocchia in via general Cantore".

La convenzione è stata siglata da Emanuele Polito (direttore del Settore ambiente e territorio della Provincia di Monza) e da Damiano Camarda (dirigente dell’area infrastrutture e gestione del territorio del comune di Meda Damiano).