Ad agosto parcheggio gratis (anche nelle strisce blu)

Parcheggio gratis ad agosto, anche negli stalli blu. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Meda. Nel comune brianzolo dall'1 al 31 agosto, in considerazione della notevole riduzione del traffico in quelle settimane, verrà sospeso il pagamento della sosta nelle aree regolamentate a parcometro. "Gli eventuali abbonamenti acquistati per questo periodo saranno rimborsati o recuperati", fanno sapere dal comune.

A Monza, invece, per tutto il mese di agosto verrà sospeso il disco orario. In centro e in periferia, negli stalli regolamentati con il disco orario, sarà possibile parcheggiare senza limiti di tempo. Mentre rimarrà attivo il pagamento nelle aree di sosta con le strisce blu.