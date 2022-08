Il comune dove ad agosto i vigili fanno gli straordinari

Mentre i cittadini sono in vacanza, gli agenti della polizia locale faranno gli straordinari. A Meda agosto in città sotto il segno della sicurezza con più controlli in giro per la città. Una Meda che - come la maggior parte delle città della Brianza - in queste settimane sarà vuota, soprattutto in concomitanza del Ferragosto.

Cittadini in vacanza e case vuote, facili bersagli per ladri e malintenzionati. "Ad agosto, come già succede durante l'anno, gli agenti della polizia locale di Meda garantiranno il costante presidio del territorio - commentano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alla polizia locale Fabio Mariani -. Assicureranno la loro vicinanza a chi avesse una necessità o si trovasse in difficoltà”. Da qui la decisione di incrementare i controlli soprattutto in queste settimane in cui la città si svuota e a casa restaranno soprattutto le persone più fragili. Il comandante Claudio Delpero annuncia che verranno effettuati maggiori controlli, sia lungo le varie arterie stradali, sia nei parchi.

"Il numero telefonico del pronto intervento (telefono 0362.342074) e la nostra email (polizia.locale@comune.meda.mb.it) sono sempre poi a disposizione di chi avesse bisogno della nostra presenza o dei nostri consigli”, aggiunge il comandante. Inoltre è stata organizzata una campagna informativa attraverso i vari strumenti di comunicazione istituzionale con l'obiettivo di ricordare alle persone che la polizia locale è sempre a fianco dei cittadini che hanno emergenze e necessità.