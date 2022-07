Incidente auto-moto a Meda: gravi due ragazzi di 17 e 18 anni

Incidente stradale nella tarda serata di domenica 17 luglio a Meda, in Brianza, Pochi minuti dopo le 23.30 un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in via dei Caduti Medesi. Lo schianto è avvenuto all'incrocio con via Piave e sul posto la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato tre ambulanze.

Ad avere la peggio nello scontro è stata una ragazza di 17 anni, passeggera del motociclo. La giovane è stata soccorsa in codice rosso dal personale sanitario e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza con una frattura esposta al femore e un trauma cranico. Al pronto soccorso è stato accompagnato anche il conducente della moto, un ragazzo di 18 anni, in codice giallo. Illeso invece l'uomo al volante della vettura, un 30enne.

In via Caduti Medesi nella notte sono interevnuti i carabinieri della stazione cittadina e il personale della polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.