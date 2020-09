Dottoressa in passerella: un medico della Zucchi modella per solidarietà

Dalla sala operatoria alla passerella il passo è breve. Ma solo per beneficenza.

Modella per un giorno: un’esperienza originale quella vissuta dalla dottoressa Melania Fanelli - medico chirurgo agli Istituti Clinici Zucchi di Monza - che per un giorno ha abbandonato ferri e fonendoscopio, e ha indossato i panni della modella.

Il medico monzese è stato scelto per presentare la collezione autunno inverno del brand Manila Grace che ha deciso di sostenere il Gruppo San Donato Foundation nei progetti di ricerca e di prevenzione delle malattie cardiache nelle donne.

Moda solidale a favore della ricerca

Un evento che si inserisce all’interno della Settimana del Cuore promossa dal noto gruppo ospedaliero (di cui gli Istituti clinici monzesi fanno parte) che si svolgerà dal 21 al 29 settembre. Una parte delle vendite di ogni capo della collezione verrà donata alla Gsd Foundation e dal 21 settembre verrà messa in vendita anche una t-shirt con il logo della campagna.



Per la promozione della collezione autunno inverno 2020/2021 il brand Manila Grace ha scelto tre modelle, un’atleta e la dottoressa Fanelli in rappresentanza di tutti i medici che hanno lavorato in prima linea durante la pandemia.



Un’esperienza che la dottoressa Melania Fanelli ha vissuto con entusiasmo, ma anche con un’iniziale timidezza. “Prestare il mio volto come rappresentante dell’intera categoria è una grande responsabilità e spero di averlo reso al meglio – commenta -. All’inizio mi sono chiesta come fosse possibile mixare il mondo della moda con quello della medicina; poi, però, ho realizzato che era un’occasione che andava colta. Spero, non essendo una modella, di essere riuscita a trasmettere caparbietà ed energia con semplicità e imperfezione. Essere donna in un mondo di piccole e grandi sfide è indescrivibile a parole, ma racchiude in sé la magia della nostra forza".



Una campagna non solo per lanciare una collezione in un periodo tanto delicato per il made in Italy e per la società, ma anche per abbracciare la missione sanitaria del Gruppo San Donato. Questa la motivazione che ha spinto il brand Manila Grace a lanciare questa campagna. “Concepiamo la moda come emozione ed espressione di vita. La moda comunica un messaggio di positività e di ripartenza e le donne in questo momento si sono trovate ad affrontare situazioni, chi nella sfera privata, chi nella vita lavorativa, che mai avrebbero pensato di vivere e superare – spiega Elena Gandolfo, responsabile comunicazione marketing di Manila Grace -. Il connubio con l’importante progetto del Gruppo San Donato ci è sembrato perfettamente in linea con i valori che porta avanti il brand, anche considerato il focus sulla donna che il progetto stesso ha quest’anno, e siamo felici di poter dare il nostro contributo".