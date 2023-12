Melany, la 16enne scomparsa: ricerche in tutta la Brianza

Seregno e la Brianza sono in apprensione per Melany. Anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, ha postato sul suo profilo Facebook la foto e l’appello per la ricerca della giovane.

Melany, come si legge nel post condiviso dal primo cittadino e diventato subito virale, è una ragazza di 16 anni, e nella giornata di giovedì 14 dicembre si è allontanata da Seregno.

La giovane è vestita di nero e ha uno zaino di color verde. Nell’appello disperato si invita a contattare subito il numero di telefono 366.3739987 qualora la si dovesse incontrare.