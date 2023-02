La scuola brianzola dove i bambini mangiano in ginocchio sulla sedia

Alla scuola elementare Villa di Villasanta i bambini delle classi prime e seconde sarebbero costretti a mangiare in ginocchio sulla sedia. Non è una nuova moda o un gioco. Ma una necessità visto che le sedie sarebbero troppo basse e i più piccolini farebbero fatica ad arrivare al tavolo.

Una situazione che è stata riportata nero su bianco in occasione dell'ispezione della Commissione Mensa che si è svolta all'inizio del mese di febbraio dopo uno stop durato alcuni anni a causa dell'emergenza sanitaria. Nel documento del sopralluogo - che è pubblicato anche sul sito del comune di Villasanta - si legge infatti nello spazio finale dedicato alle note che "gli spazi tra i tavoli sono stretti, sedie troppo basse, bambini di prima e di seconda mangiano in ginocchio".

Una situazione che secondo alcuni genitori proseguirebbe da tempo e che era già stata segnalata da alcuni insegnanti. Sono circa un centinaio i bambini di prima e di seconda elementare che frequentano la scuola Villa e all'inizio dell'anno scolastico alcuni alunni avrebbero raccontato l'anomalia del pranzo in mensa ai genitori. Poi a gennaio la riunione della nuova commissione mensa e dopo alcuni giorni l'ispezione che ha portato alla luce il problema.

Intanto sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Luca Ornago. "Per noi è una novità - spiega -. Nessuno nè all'interno della scuola nè da parte dei genitori ci aveva informato del problema delle sedie. Non appena lo abbiamo saputo da un genitore abbiamo raccolto la segnalazione e ci siamo attivati con l'azienda che ha vinto la gara d'appalto per la gestione della mensa (Pellegrini, ndr) per comprendere il problema e intervenire".