La bimba trova un pezzo di metallo nella pasta della mensa: scatta la multa

Un piatto di pasta al sapore di "metallo" quello servito alla mensa della scuola di Usmate Velate. Ma la bambina si è accorta in tempo di quello strano ingrediente e ha subito avvisato le maestre. Per la ditta che si occupa della ristorazione è scattata una multa di 3mila euro, la più alta prevista nel contratto.

Il fatto è accaduto ieri, venerdì 18 febbraio, nella mensa della scuola primaria di Velate. Una bambina, durante il primo turno del pranzo, mentre stava per mangiare la pasta al ragù ha notato che nel piatto c'era un pezzo di metallo. La piccola ha immediatamente avvisato le insegnanti e il personale della mensa. Il piatto è stato ritirato e la pasta con il ragù è stata sostituita al secondo turno. Gli altri bambini non hanno individuato ingredienti anomali nella loro porzione di pasta.

Sono stati informati dell'episodio anche il sindaco Lisa Mandelli, il consigliere con delega all’Istruzione Luisa Mazzuconi e gli uffici comunali. Come previsto dal capitolato in vigore, con una nota scritta l’amministrazione comunale ha presentato la contestazione alla ditta. “Quanto accaduto alla mensa è grave e lascia naturalmente grande rammarico, in quanto evidenzia la necessità di prestare massima attenzione in tutte le fasi di preparazione dei pasti per garantire elevati standard qualitativi al servizio - affermano il sindaco Lisa Mandelli e il consigliere Luisa Mazzuconi -. Come amministrazione comunale siamo stati tempestivamente avvisati dell’accaduto e in modo altrettanto celere abbiamo trasmesso una nota ufficiale alla ditta incaricata del servizio, commutando la massima sanzione prevista. Attendiamo ora le controdeduzioni della ditta e, se necessario, effettueremo ulteriori verifiche a tutela degli utenti del servizio”.