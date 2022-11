Trenino, zampognari e mercatini di Natale a Ceriano

Domenica 11 dicembre torna per la tredicesima edizione la manifestazione Aspettando Natale a Ceriano Laghetto. A partire dalle 10 in piazza Lombardia, piazza Diaz, via Cavour e via Mazzini mercatini natalizi, sapori della tradizione, street food, zampognari e intrattenimento.

Sarà presente anche un trenino di Natale, punti ristoro e intrattenimento per grandi e piccini.