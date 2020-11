Mercatini di Natale a Monza e Brianza: lo shopping tra le bancarelle si fa on line

Niente mercatini di Natale in piazza: lo shopping e lo spirito natalizio si ritrova in rete. Questa l’idea alla base di “Mercatini di Natale on line 2020 Monza e Brianza” pagina Facebook creata da Maria Grazia Ramunno per aiutare le piccole e medie attività in questo periodo di pandemia.

Maria Grazia, 33 anni di Cogliate, una laurea in Scienze della Comunicazione e un master sui Social Media, ha deciso di mettere la sua esperienza e competenza a disposizione dei piccoli commercianti del territorio che quest’anno, causa pandemia, si vedono costretti a rinunciare ai Mercatini di Natale importante fonte di introiti, oltre che vetrina economica.

Calato il sipario sui mercatini di Monza, i più grandi a livello provinciale, Maria Grazia ha deciso di aprire una vetrina virtuale che entrerà in funzione a breve dove gli appassionati del genere potranno curiosare virtualmente sulle bancarelle degli espositori del territorio trovando le idee regalo e mettendosi direttamente in contatto con i venditori per acquisti e per consegne.

“Ho a cuore queste piccole e medie attività che quest’anno, a causa della pandemia, si ritrovano a dover rinunciare all’appuntamento dei mercatini di Natale – spiega Maria Grazia Ramunno -. Ho così deciso di promuovere una vera e propria campagna social reclutando i tantissimi commercianti che solitamente partecipano ai mercatini di Natale sia a Monza sia in provincia, o anche nel milanese. Io fornisco le competenze social, di marketing e comunicazione, al resto ci pensano loro”. Piccoli trucchi che Maria Grazia fornisce ai commercianti per attirare, anche virtualmente, i visitatori del mercatino di Natale on line: così come passeggiando tra gli stand si viene attirati da prodotti, colori e profumi, così in rete bisognerà essere altrettanto attrattivi.

“A poche ore dal lancio dell’iniziativa sono già diverse le attività commerciali che hanno risposto all’appello: produttori di miele, di cesti natalizi gastronomici, e di accessori. Ma le richieste continuano ad arrivare. Gli espositori interessati possono contattarmi direttamente attraverso la pagina Facebook Mercatini di Natale on line 2020 Monza e Brianza”.

Ancora qualche giorno di attesa e poi ci si potrà tuffare nell’atmosfera natalizia dei mercatini di Natale comodamente seduti sul divano, sorseggiando una tazza di thé o di cioccolata e scegliendo i prodotti dei piccoli e medi commercianti e produttori del territorio.