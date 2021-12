Salta un altro mercatino di Natale in Brianza

Annullato un altro mercatino di Natale in Brianza. Dopo l'iniziativa saltata a Lissone, è toccato anche a Cesano Maderno.

Si tratta del mercatino di piazza Esedra, curato da APS Rossograbau. L’appuntamento, dal titolo “Tutto il bello del Natale - I colori delle feste”, si sarebbe dovuto tenere, oltre che nell’ultimo fine settimana di novembre e nel primo di dicembre, nei giorni 11 e 12 dicembre scorsi ed era in programma anche per sabato e domenica prossima. "Purtroppo, per motivi che non dipendono dall’Amministrazione Comunale" spiega una nota del municipio "l’evento è parzialmente saltato. Ne siamo rammaricati e ci scusiamo con i cittadini".

Il mercatino, come da comunicazione degli organizzatori, si terrà domenica 19 dicembre, unica data che APS Rossograbau è in grado di garantire. "Il Comune, che non aveva ricevuto alcun preavviso, si è attivato per avere risposte e dare spiegazioni ai cittadini. Le risposte, richieste da subito e a più riprese dagli Uffici e dall’Assessora al Commercio Marianna Ballerini, sono state vaghe, non esaurienti, soprattutto non ufficiali. Solo nella giornata di ieri il Presidente dell'associazione, Michele Andreuccetti, ha scritto una mail comunicando che per una serie di problemi logistici e personali, anche di salute, degli incaricati della gestione, la società non è riuscita a far svolgere le edizioni previste fino ad oggi".

E' stata confermata invece la manifestazione in programma per domenica 19 novembre. “Le scuse della società organizzatrice - spiega l’assessore al Commercio, Marianna Ballerini - l’Amministrazione Comunale le rivolge alle famiglie e a tutte le persone che attendevano il Mercatino per lo shopping natalizio. Siamo dispiaciuti, anche perché il programma di iniziative per Natale è davvero ricco ed ha visto l’impegno corale del Comune e di tante Associazioni del territorio per ripartire dopo le restrizioni della pandemia. Non è giusto che questo impegno sia vanificato e che l’aspettativa dei cittadini sia delusa a causa di una defezione di cui non siamo responsabili, ma le cui conseguenze ricadono anche su di noi. Le altre numerose iniziative proseguono come da programma. Auspichiamo che siano gradite alla città e possano allietare grandi e piccini per tutto il periodo delle feste”.

Le iniziative del weekend

Per questo fine settimana sono previste iniziative diffuse in diversi quartieri e di particolare significato: sabato pomeriggio l’inaugurazione della Mostra dei Presepi a Palazzo Arese Borromeo e del Presepe artistico all’Auditorium Paolo e Davide Disarò; il Concerto di Natale, alle ore 21, nella Chiesa San Pio X al Molinello; il concerto “Musiche natalizie dal mondo,” domenica 19 dicembre, alle ore 16, nella Chiesa della Beata Vergine Immacolata di Binzago; il concerto per pianoforte e flauto “Tutti all’Opera”, alle ore 17 a Palazzo Arese Borromeo, con una valenza anche benefica poiché il ricavato della vendita del CD sarà devoluto all’Associazione Italiana contro le leucemie; e ancora, la mattina di sabato 18, lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie alla Biblioteca Civica Pappalettera e “La posta di Babbo Natale”, sempre in Biblioteca, dove c’è una cassetta postale per imbucare le letterine con i libri che si vorrebbero leggere l’anno prossimo. Nel pomeriggio, il laboratorio dei presepi a Palazzo Arese Borromeo; nel pomeriggio di domenica 19 dicembre il concerto “Rock ‘n’ roll the party” all’Auditorium Paolo e Davide Disarò.