Da oggi il mercato torna nella piazza rinnovata

Dopo due anni di "esilio" nel parcheggio del centro commerciale Il Gigante da oggi, 29 aprile, il mercato di Villasanta torna a casa, in piazza Europa. Oggi le bancarelle ritornano nell'area dove da sempre si è svolto il mercato settimanale, oltre alle fiere, ai mercatini e agli eventi.

Due anni di stop a causa del cantiere per la ristrutturazione della centralissima piazza che aveva iniziato a risentire dei segni del tempo. I lavori erano iniziati nell'estate del 2020 e da allora, fino a venerdì scorso, gli ambulanti hanno trovato ospitalità nel parcheggio del centro commerciale di via Vecellio. Mentre in piazza Europa gli operai erano al lavoro sull'area pubblica di circa 4.500 metri quadrati.

Il cantiere ha previsto la sostituzione della pavimentazione: prima della posa è stato rimosso tutto il materiale presente raggiungendo la profondità di 50/60 cm, e poi è stato disposto un sottofondo di posa a rendere più stabile la superficie di appoggio della pavimentazione con autobloccanti di colorazioni differenti, per delimitare gli stalli e gli spazi di servizi. Realizzato il blocco lungo il muro di confine sud ovest, con 4 servizi igienici più quello destinato alle persone disabili. Protetto da un portico troveranno spazio le casette di acqua e latte e l’impianto di ricarica per i mezzi elettrici. Inoltre lungo il lato di via Manzoni è stato realizzato un passeggio protetto da doppio colonnato dell’altezza di 4 metri che conduce verso l’area verde relax, all’estremità più vicina a via Volta dove sono state posizionate diverse piante. Una piazza senza barriere architettoniche costata alle casse comunali circa un milione di euro.

La piazza (tranne nella giornata del mercato) è adibita a parcheggio.