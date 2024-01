Otto mesi di lavori utili con la messa in prova portata a termine nel comune che amministra. Il sindaco di Ornago Daniel Siccardi ha digitalizzato le pratiche dell'archivio del municipio e ha così concluso il periodo di messa in prova per la vicenda legale iniziata nel dicembre 2022 che lo ha visto indagato per simulzione di reato per le minacce di morte ricevute e da lui denunciate che per l'accusa erano state auto-prodotte. Il reato adesso è da considerarsi estinto.

La vicenda delle minacce e l'accusa di simulazione

Lo scorso marzo al sindaco di Ornago che dal 2019 guida il piccolo comune brianzolo il giudice aveva concesso la messa in prova che, nei casi di reati di minore allarme sociale, permette la sospensione del processo e al termine del periodo di lavori utili alla collettività la cancellazione del reato.

I fatti risalgono al 2021 quando Siccardi aveva denunciato di aver ricevuto foto insaguinate che lo ritraevano nella casella della posta, mail dai toni minatori e volantini rinvenuti fuori dal comune. Ma le intimidazioni e le minacce ricevute e denunciate dal sindaco per la procura di Monza sarebbero false. E nel maggio del 2022 si sono chiuse le indagini relative al caso delle presunte minacce e il primo cittadino brianzolo era stato rinviato a giudizio, chiedendo successivamente la sospensione del processo.

"Ho preso questa soffertissima decisione dopo due anni terribili per me e per la mia famiglia. Questa vicenda, che per me rimane assurda, ha assorbito energie fisiche, ma soprattutto economiche ed emotive tali che non posso più sostenere. Non posso più sottoporre la mia famiglia a continui attacchi e offese per una vicenda in cui mi sento vittima" aveva spiegato a gennaio 2023, rompendo per la prima volta il silenzio sulla vicenda giudiziaria che lo vedeva protagonista, affidando le sue riflessioni ai social. "Stento ancora a credere a tutto ciò che è successo. Prima di tutto la paura per le minacce ricevute, poi il passaggio da vittima ad accusato è stato uno shock. Non è certo l’epilogo che avrei voluto per questa assurda vicenda, ma non posso continuare con questo calvario e il relativo stillicidio che ne consegue. Voglio dedicare tutte le mie energie al mio ruolo di Sindaco, di padre e alla comunità di Ornago. Tutta la vicenda non ha a che fare con le mie mansioni da Primo cittadino che continuerò a svolgere con lo stesso spirito di servizio di sempre. Posso solo ringraziare chi in questi mesi è stato sempre al mio fianco e ha creduto alla mia versione dei fatti, che è l’unica verità. Grazie innanzitutto alla mia famiglia, alle persone e al gruppo Siamo Ornago che mi hanno sempre sostenuto".

E ora il capitolo, almeno per quanto riguarda i conti con la giustizia, si è chiuso. E il reato è da considerarsi estinto.