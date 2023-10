"Un grazie a quei due giovani carabinieri, per me siete due eroi": il messaggio sui social

Un grazie ai carabinieri che hanno notato quell’uomo dal fare sospetto e dopo averlo fermato e controllato hanno scoperto che aveva addosso alcune dosi di droga già pronte al mercato dello spaccio monzese. Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 2 ottobre, in corso Milano, una delle vie maggiormente attenzionate quotidianamente dai militari proprio per il problema della droga. Un problema più volte segnalato dai cittadini sui social e dai componenti del Controllo di Vicinato che aggiornano costantemente le forze dell’ordine su eventuali situazioni di pericolo o problemi. Questa volta i social sono stati utilizzati non per denunciare o criticare, ma per ringraziare i militari in servizio al comando monzese di via Volturno.

Un grazie che la cittadina ha voluto pubblicare sulla pagina Facebook “Monza Info”. “Non so se è la pagina giusta - ha scritto - ma volevo rivolgere un grandissimo grazie ai due giovani carabinieri che nella tarda mattinata hanno colto in flagranza un pusher in corso Milano con tante dosi addosso pronte per essere smistata ai ragazzi di Monza. Grazie ai carabinieri, sempre presenti. Quei due carabinieri sono solo due eroi...”. Un messaggio carico di affetto e di gratitudine per il lavoro svolto dai carabinieri per contrastare il problema dello spaccio in una delle vie più “delicate” della città: una via di passaggio dal centro alla stazione e che spesso viene segnalata anche per altre situazioni di disagio sociale.