C'è una persona in galleria: metro verde rallentata (bloccata anche la rossa)

Prima la metro rossa bloccata. Poi la metro verde rallentata.Mattinata complicata per la circolazione in mentropolitana a Milano.

Dopo la rossa, la circolazione è stata rallentata anche sulla verde "dopo l'intervento del nostro personale per una persona non autorizzata in galleria. Considerate maggiori attese: stiamo scaglionando gli ingressi",ha fatto sapere l'Azienda Atm su Twitter.

Alcuni passeggeri si sono apertamente lamentati, sfogandosi sul canale Twitter della società: "La cosa assurda - scrive uno di loro - è che a Loreto hanno chiuso i cancelli e non possiamo uscire i strada, siamo chiusi dentro. qualcosa non torna". Gli risponde un altro: "Ma veramente stanno ripetendo l’avviso in loop, poi prevedere che stamattina sarebbe successo questo all’ora precisa nelle posto preciso mi pare difficile! Quello che non capisco è perché se è ferma fino in Palestro ci ha messo 15 minuti a fare da Cairoli in Conciliazione". E ancora: "È imbarazzante, senza un minimo si avviso è bloccato tutto da 20 minuti… Ci sono le banchine stra piene".