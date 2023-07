Dramma della solitudine a Mezzago: trovato morto in casa. Il corpo in decomposizione

Una nuova tragedia della solitudine in Brianza, a Mezzago. Ieri sera 14 luglio i carabinieri di Vimercate sono intervenuti in una casa privata, un monolocale dove viveva un anziano. Da giorni i vicini non avevano sue notizie e si sono quindi decisi a chiamare le forze dell'ordine che sono entrate nell'appartamento in piazza della Chiesa. Qui è stato trovato il cadavere dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione. L'uomo, classe 48, sarà visitato dal medico legale per stabilire le cause del decesso. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore ma i carabinieri hanno aperto le indagini per valutare ogni possibilità.