Ha mezzo chilo di droga sul treno: ragazzo arrestato dalla polizia in stazione a Monza

Era a bordo di un treno con mezzo chilo di droga addosso. Ma su quel convoglio ha incrociato anche la polizia. Nei guai è finito un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino, che lunedì pomeriggio è stato sorpreso dagli agenti della polizia ferroviaria della questura di Monza e Brianza a bordo di un convoglio della linea regionale Saronno – Albairate all'altezza della stazione di Desio. Gli agenti hanno riconosciuto due ragazzi spesso notati frequentare piazza Arosio, davanti alla stazione di Monza. E uno di loro si è subito mostrato insofferente al controllo e nervoso. E così gli accertamenti sono proseguiti a Monza.

Qui il ragazzo ha tentato di scappare ma è stato fermato dagli agenti: nella fuga il 19enne avrebbe cercato di liberarsi di un panetto del peso di oltre mezzo chilo di hashish. Per il giovane sono scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e a seguito del giudizio direttissimo è stato disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza e di Milano.

Il 19enne, irregolare e già con precedenti per spaccio, è risultato anche destinatario dell’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal questore di Monza e della Brianza.

I controlli nelle stazioni

Dall'inizio del 2024, in un solo mese, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il posto di polizia ferroviaria di Monza ha identificato circa 400 persone, ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 55 anni, responsabile di aver violato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, e un altro cittadino italiano di 52 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico di una tronchese lunga 30 centimetri.