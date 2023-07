Michela, la 25enne brianzola che è la nuova giocatrice dell'Inter

Venticinque anni, bionda, occhi azzurri. E un talento per il pallone. Michela Cambiaghi, concorezzese, è la nuova attaccante dell'Inter.

Classe 1996, la giocatrice ha firmato un contratto con il club Internazionale Milano. L'attaccante concorezzese vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025 e arriva all'Inter dal Parma. Figlia di Alberrto Messina, anche lui calciatore con oltre 100 presenze in serie B vestendo la maglia del Messina e poi del Milan. Proprio insieme al papà Martina si è appassionata al pallone, giocando insieme al fratello, anche lui calciatore dilettante nella Concorezzese

"Neo attaccante dell'Inter (purtroppo non del Milan...). Un impegno importante che però non le ha impedito di completare il percorso universitario e progettare il prossimo master con la Bocconi" ha commentato scherzosamente il sindaco di Concorezzo Massimiliano Capitanio. "Un bell'esempio per i giovani concorezzesi. In bocca al lupo per questa nuova sfida".