Il consigliere comunale che esulta quando il Monza perde

Non ha mai nascosto la sua fede calcistica giallorossa e quando lo scorso 30 agosto la Roma ha inflitto al Monza l'ennesima sconfitta in serie A non ha esitato ad esultare. Con un post sulla sua pagina Facebook che non è piaciuto ai tifosi dei biancorossi, in primis l'ex sindaco (e oggi consigliere comunale) Dario Allevi.

Al centro della vicenda Michele Erba, consigliere comunale dei dem, che ha postato la sua esultanza calcistica: la grande gioia provata quando il Monza ha incassato tre reti dalla sua Roma. Non è la prima volta che il consigliere tifoso esulta quando i bagaj perdono. L'aveva già fatto alla prima di campionato quando i ragazzi di mister Stroppa si sono dovuti piegare al Torino. Lo ha rifatto settimana scorsa dopo la sconfitta contro la Roma

Una sorta di 'antipatia' calcistica verso la squadra di Silvio Berlusconi che ha scatenato il putiferio sui social. C'è persino qualcuno che lo ha invitato a dimettersi visto il ruolo istituzionale che ricopre. Non sono mancati insulti anche sulla pagina Facebook del consigliere dem sia da parte dei tifosi sia di semplici cittadini che non hanno apprezzato l'esultanza per la sconfitta della squadra della città che Erba rappresenta. "Al peggio non c'è mai fine", ha postato sul suo profilo Allevi. L'ex primo cittadino ha precisatio che, come il collega d'aula Michele Erba, anche lui tifa per un'altra squadra (la Juventus) ma quando i bianconeri giocheranno contro il Monza il suo suo tifo sarà per i ragazzi di Stroppa.

La redazione di MonzaToday ha contattato Michele Erba per un commento in merito alla vicenda che lo coinvolge, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto una risposta.

Il post di Michele Erba