Il comune brianzolo dove gli agenti hanno le micro-camere sulle divise

Più videocamere in città per il monitoraggio e il controllo del territorio, più agenti della polizia locale in servizio e body-cam sulle divise. “Rivoluzione sicurezza” a Usmate Velate. A partire dallo scorso 10 giugno, dopo una selezione con oltre 100 partecipanti provenienti da tutta Italia, il comando di polizia locale ha un nuovo agente: Alberto Agostino Montedoro, con un’esperienza di oltre 17 anni in polizia locale. Il neo assunto ha già prestato servizio nei comandi di Garbagnate Milanese, Senago e, per un breve periodo, Siracusa.

“Anche grazie alla sua figura, unitamente a quella del Comandante e degli altri Agenti che già compongono il Corpo di Polizia Locale di Usmate Velate, vogliamo incrementare il controllo del territorio intervenendo nei punti di maggior criticità viabilistica e sociale – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena – L’investimento del comune in materia di sicurezza non è esclusivamente finalizzato all’ampliamento degli Agenti, ma anche alla dotazione strumentale con cui effettuare il servizio”.

Va in questa direzione il duplice co-finanziamento ricevuto nel 2021 e nell’ultimo anno da Regione Lombardia che ha permesso di rinnovare il parco auto dotandosi di due mezzi di ultima generazione e di Body-cam. Proprio nei giorni scorsi, gli agenti hanno ricevuto le microcamere indossabili con cui video-registrare le situazioni che li vedono impegnati, in modo particolare quelle potenzialmente più critiche.

Più telecamere in città

A Usmate Velate c’è stato un potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale che ha portato, la scorsa settimana, a identificare tramite immagini video e a deferire all’autorità giudiziaria una persona per il reato di minaccia aggravata. “Gli agenti di polizia locale proseguiranno poi nel corso dell’estate ad effettuare controlli serali finalizzati ad attenzionare le aree sensibili e le zone oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza. Il monitoraggio interesserà anche zone industriali, aree di ritrovo e aree ad elevata socialità al fine di contrastare fenomeni di inciviltà contrari alla pacifica convivenza tra i cittadini” spiegano dal municipio.