Il blitz di notte nel condominio monzese: ladro sorpreso e bloccato da Mimmo "il custode"

Quando un ladro e il suo complice, un palo posizionato all'esterno del condominio, nella nottata di martedì 3 gennaio, hanno deciso di colpire in un palazzo della zona Musicisti, a Monza, puntando ai box dei residenti, non hanno fatto i conti con Mimmo: il custode dello stabile e il "paladino" del quartiere.

Egiziano d'origine ma con Monza nel cuore, da trent'anni ormai è il punto di riferimento dei condomini dello stabile numero 14 di via Rovani. Un custode che si prende cura dell'intero quartiere e vigila sulle strade circostanti per tenere alla larga malintenzionati e criminali. E l'altra sera si è imbattuto in un ladro proprio nei box del suo condominio e lo ha fatto arrestare. Non è la prima volta: Mimmo, al secolo Mohamed Salah, di "arresti" ne ha collezionati diversi e quello di martedì sera è stato il "delinquente" numero 37 assicurato alla giustizia, consegnato ai carabinieri che dopo la chiamata del custode sono intervenuti sul posto.

"Come al solito stavo facendo il giro del quartiere quando mi ha chiamato un residente e mi ha avvisato che era stata segnalata la presenza di un ragazzo all'interno dei box del palazzo" racconta Mimmo. "Quando sono entrato e sono sceso nei garage ho cominciato a vedere alcuni box aperti e con la luce accesa" spiega il custode che ha passato in rassegna il corsello con 33 garage trovandosi faccia a faccia con uno sconosciuto. "Ho sentito dei rumori e ho trovato un ragazzo. Gli ho chieesto cosa stesse facendo qui e mi ha risposto che stava aspettando un amico". Una scusa che non ha convinto Mimmo che ha cercato di bloccarlo. "Era un ragazzo italiano sui 30-35 anni". Il custode ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Il ragazzo è stato trovato anche in possesso di una bicicletta elettrica che è risultato essere stata rubato poso prima proprio nel box di un residente.

A Monza tutti conoscono Mimmo che da anni, con grande senso civico, si impegna per tenere al sicuro non solo il suo condominio ma il quartiere. E in città anche le forze dell'ordine lo conoscono e hanno spesso collaborato con il custode. "Da me i condomini sono tutti spaventati" racconta, riportando le confidenze che alcuni residenti gli avrebbero fatto, terrorizzati all'idea di potersi imbattere da soli di notte in un malintenzionato armato magari di cacciavite. E ancora una vota - per la 37esima volta in realtà - a rendere Monza un luogo più sicuro ci ha pensato Mimmo.