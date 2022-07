Il custode mette in fuga la coppia di ladri d'auto inseguendoli in bicicletta

Mimmo l'egiziano per l'ennesima volta sventa un furto. Dopo aver 'pizzicato' una coppia, intenta ad osservare all'interno di alcune auto di grossa cilindrata parcheggiate nel quartiere Cazzaniga di Monza ha dato l'allarme e li ha messi in fuga. E dopo aver allertato le forze dell'ordine li ha inseguiti in bicicletta.

Il fatto è accaduto nella serata di giovedì 28 luglio. Erano circa le 19.30 quando Mimmo, terminato il turno di lavoro nella palazzina residenziale vicino all'ospedale San Gerardo, stava uscendo in bicicletta per la consueta pedalata al Parco. "Ho notato una ragazza in bicicletta che continuava ad andare avanti e indietro per la via - spiega Mimmo a MonzaToday -. L'aveva già vista muoversi con fare sospetto per le vie del rione e ho deciso di seguirla. Poi l'ho fotografa. Quando lei ha notato la mia presenza si è allontanata". Ma il fiuto di Mimmo non lo ha tradito: abituato a scovare topi d'appartamento e ladri d'auto, il custode monzese ha continuato a seguirla. "Ad un certo punto è apparso il suo complice, anche lui in bicicletta - prosegue -. Si è avvicinato con fare sospetto all'auto di grossa cilindrata di un inquilino che vive nella palazzina dove lavoro. Mi sono messo a gridare, i due spaventati sono scappati".

Mimmo ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e nel frattempo, in sella alla sua bicicletta, ha iniziato a seguire i due fuggitivi. "Intanto fornivo alla centrale operativa della polizia di Stato la posizione - prosegue -. I due non si fermavano, sono arrivati fino alla via Boito dove ad attenderli c'erano però le pattuglie della polizia".

Mimmo l'egiziano ogni sera, terminato il turno di lavoro, dopo cena organizza passeggiate nella zona con altri colleghi per allontanare eventuali malintenzionati e garantire sonni sicuri a chi vive nel rione.