Perde il portafoglio con lo stipendio: Mimmo l'egiziano lo ritrova e glielo restituisce

"Credo che nel 2022 sia un'utopia trovare una qualsiasi persona, sia adulta che adolescente, che faccia quello che Mimmo l'egiziano ha fatto. Dal mio portafoglio non mancava neanche un centesimo e posso assicurare che avevo appena prelevato quasi l'intero stipendio. Mi auguro di cuore che ognuno di noi possa prendere esempio. E davvero grazie mille per aver salvato il sogno di una bambina e aver reso possibile a me di passare un mese in tranquillità".

Questo il post che Francesco, un giovane artigiano monzese, ha pubblicato questa mattina, mercoledì 5 ottobre, sul gruppo Facebook 'Monza Segnalazioni'. Anche perché se la sua è una storia a lieto fine è proprio grazie ai social, oltre che alla straordinaria onestà e senso civico di Mimmo l'egiziano, il noto portiere di una palazzina di Monza salito alla ribalta delle cronache nazionali per aver sventato decine di furti e aiutato le forze dell'ordine ad arrestare numerosi ladri. Questa volta Mimmo è diventato un eroe per Francesco, un giovane artigiano monzese. L'uomo aveva da poco ritirato lo stipendio e doveva andare a comprare un regalo per la sua bambina quando, lungo il tragitto, ha perso il portafoglio con all'interno i documenti e i contanti.

"Mentre stavo spazzando le foglie ho trovato per terra un portafoglio - racconta Mimmo a MonzaToday -. L'ho aperto ed era pieno di banconote. C'erano anche i documenti: la carta di identità e il codice fiscale". Mimmo ha visto che Francesco abitava poco lontano dalla palazzina dove lavora lui, ma quando è andato per cercarlo ha scoperto che aveva cambiato residenza.

"A quel punto ho deciso di affidarmi ai social - prosegue -. Ho messo un post con le foto dei documenti su 'Monza Segnalazioni' indicando il mio numero di telefono. La sorella di Francesco ha visto il post, lo ha chiamato e lui il lacrime di ha ricontattato. Si è subito precipitato da me e mi ha abbracciato. Gli ho restituito i suoi averi e mi ha raccontato che era spaventatissimo perché aveva appena ritirato lo stipendio e soprattutto doveva andare a comprare il regalo per la sua bambina".

Francesco non sapeva più come ringraziare Mimmo. "Sono felice, ma sono io che ringrazio lui per la grande emozione che mi ha donato", ha concluso Mimmo.