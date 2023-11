Ladri scavalcano il cancello di un condominio a Monza: un altro furto sventato da Mimmo l'Egiziano

Si è trovato faccia a faccia con i ladri e ancora una volta li ha messi in fuga. Ancora una volta il protagonista dell'episodio avvenuto sabato sera è Mohamed Salah, noto in città come Mimmo l'Egiziano, custode di un palazzo in via Rovani. "Era quasi l'una, mezzanotte e mezza, ero fuori a controllare la mia zona e a un certo punto ho sentito un antifurto provenire da un condominio vicino al mio" racconta Mimmo l'Egiziano, custode e paladino del quartiere contro ladri e malintenzionati che nella sua carriera conta decine e decine di interventi che spesso hanno permesso non solo di mettere in fuga i malviventi ma anche di consegnarli alle forze dell'ordine e quindi arrestarli.

"In via Rossini ho cominciato ad avvicinarmi e ho visto un uomo vicino al condominio che scavalcava. E' caduto, con un piede di porco in mano, voleva lanciarmelo in faccia e io ho puntato in faccia la torcia" racconta. Insieme all'uomo c'era un complice, un altro soggetto che il custode ha visto scavalcare la recinzione descritto come "magro", "biondo" e con un cappello nero in testa. Quest'ultimo si sarebbe avvicinato con un cacciavite in mano ma l'uomo a quel punto avrebbe iniziato a urlare dicendo che dietro di loro c'era la polizia. E i due sono scappati via e sono saliti a bordo di un'auto descritta come una Audi A3 nera che è sfrecciata via per le strade di Monza nel cuore della notte. Senza alcun bottino a bordo perchè Mimmo l'Egiziano, ancora una volta, ha messo in fuga i ladri.

"Ho chiamato subito la polizia" racconta il custode. E sabato sera nel quartiere è intervenuta una volante. Ma dei ladri non c'era più nessuna traccia.