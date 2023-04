Quella corsa disperata di Mimmo l'egiziano dietro al bassotto che correva tra le auto

Quando ha visto quel bassotto correre come un disperato lungo viale Cavriga e poi uscire dal Parco dirigendosi verso la trafficatissima viale Brianza lo ha rincorso in sella alla sua bicicletta. Non è stata un'impresa semplice, questa volta, per Mimmo l'egiziano il noto custode di una palazzina vicino all'ospedale di Monza salito alla ribalta delle cronache (non solo locali) per la sua bravura a dare la caccia ai ladri.

Ma nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile Mimmo (all'anagrafe Mohamed Salah) non doveva rincorrere topi d'appartamento, bensì un bassotto che si trovava nel Parco di Monza insieme ai suoi proprietari. Il cane, con pettorina e guinzaglio, era però sfuggito alla presa e aveva iniziato a correre riuscendo a raggiungere Porta Monza e a quel punto proseguire la fuga tra le auto. Dietro di lui, ma a fatica, Mimmo l'egiziano che proprio in quel momento si trovava nel grande polmone verde per una passeggiata in bicicletta. Non appena ha visto che il cane correva verso lo stradone lo ha rincorso. Intanto sui social venivano postate le segnalazioni di quel cagnolino con pettorina e guinzaglio rosa che correva come un disperato fuori dal Parco.

"Una corsa molto pericolosa - ha raccontato Mimmo l'egiziano a MonzaToday -. Era un fulmine. Non riuscivo a stargli dietro. Correva più veloce di me. Avevo paura non solo che potesse finire investito ma che, involontariamente, potesse anche provocare un incidente". Una decina di minuti di concitazione e di paura. "Quel cane è un miracolato - prosegue -. Io con la bici non riuscivo a raggiungerlo. Ho visto che usciva dal Parco correndo spaventato. Poi ha proseguito la corsa lungo viale Brianza raggiungendo l'Hotel de la Ville. Ha attraversato la strada rischiando di finire sotto a un camion, poi ha fatto dietrofront ritornando verso Porta Monza". Mimmo, nel frattempo, lo inseguiva in bici. "Dopo poco sono venuti in aiuto anche due ragazzi - aggiunge -. Ma sono riuscito a prenderlo solo quando, entrato di nuovo nel Parco, stravolto si è fermato un attimo. A quel punto ho afferrato il guinzaglio e ho guardato in cielo: per fortuna nessuno si era fatto male".

Mimmo ha poi riconsegnato il bassotto ai proprietari che avevano uno stand nel Parco. "Erano felicissimi e commossi - conclude -. Non finivano più di ringraziarmi. E anche io, lo ammetto, mi sono molto emozionato. Quel cagnolino mi ha dato filo da torcere. È stato più difficile fermare un bassotto che un ladro".