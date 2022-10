"Ti sfregio con l'acido", minacciata di morte dall'ex marito anche davanti ai figli

Appostamenti, pedinamenti e duecento messaggi al giorno per conoscere i suoi movimenti o gli spostamenti. E le minacce di morte, rivolte tra le mura di casa, anche davanti ai figli. "Ti sfregio con l'acido e così finiamo sui giornali" le avrebbe detto in un'occasione quell'uomo, 50 anni, monzese, che ora è stato raggiunto da una misura cautelare eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza che prevede l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto d’avvicinamento e di dimora a Monza, con la prescrizione del braccialetto elettronico.

Una storia terribile con una donna, madre di due figli, vittima per anni di vessazioni, minacce e violenze psicologiche. "A maggio scorso, dopo la separazione di fatto, la moglie dell’uomo aveva finalmente trovato il coraggio di denunciare le minacce varie anche di morte, oltre ai continui maltrattamenti psicologici che da diversi anni lei e i due figli subivano quotidianamente all’interno delle mura domestiche, condotte non ancora, come spesso accade, scatenate da una separazione dei coniugi avvenuta successivamente e conseguenza delle azioni dell’uomo" spiegano dalla questura di Monza.

L'uomo però aveva continuato ad avere gli stessi comportamenti anche dopo la separazione e le prime udienze, minacciando la donna che era stata costretta ad abbandonare la casa di famiglia poichè, nonostante ci fosse una ordinanza che imponeva all'ex marito l'allontanamento, lui non aveva rispettato la prescrizione. Insulti, pedinamenti, minacce e telefonate continue fino ad arrivare anche a danneggiarle l'auto.

Dopo la denuncia dalla questura di Monza hanno attivato la procedura del "codice rosso" e il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica al termine dell’attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile, ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto d’avvicinamento e di dimora a Monza con applicazione del “braccialetto elettronico”.