Sindaco indagato per le minacce di morte: "Attendo le decisioni con fiducia"

"Non posso dire molto, ma a seguito di ciò che è stato scritto sui giornali ed in relazione alle minacce da me subite, sono stato ascoltato dal PM ed attendo ora le decisioni con fiducia”. Queste le poche parole che il sindaco di Ornago, Daniel Siccardi, ha scelto di usare per rompere il silenzio sulla vicenda che lo vede indagato nell'ambito di una indagine relativa alle presunte minacce di morte ricevute nei mesi scorsi via poste e via mail. Lettere e mail che riporterebbero il suo volto insanguinato che, secondo l'accusa, potrebbero essere false.

E il primo cittadino raggiunto da un avviso di garanzia è stato convocato in procura e ascoltato dal procuratore aggiunto Manuela Massenz. L'ipotesi sarebbe simulazione di reato relativa alla denuncia presentata dallo stesso sindaco brianzolo nell'aprile 2021.

Le minacce e la denuncia

L'episodio risale ad alcuni mesi fa quando lo scorso aprile il sindaco di Ormago Daniel Siccardi ha deciso di denunciare pubblicamente sui social e con una querela a carico di ignoti sporta presso i carabinieri della stazione di Bellusco le minacce che avrebbe ricevuto. Lettere con immagini che lo ritraevano con sangue e mutilazioni. La prima sarebbe arrivata arrivata il 10 febbraio 2021. Poi le altre: sempre con lo stesso stile minaccioso e sanguinario. Alla fine, dopo due mesi, il sindaco di Ornago aveva deciso di uscire allo scoperto e di denunciare.

"Non avevo dato importanza a quella prima foto. All’inizio non ci avevo dato peso – aveva raccontato il sindaco Daniel Siccardi a MonzaToday -. La prima minaccia è di febbraio: uno scritto con la mia foto dove il mio volto era visibilmente ferito”. “Ma poi l’episodio si è ripetuto numerose volte – aveva spiegato -. Sempre con lo stesso stile: fotografie recapitate a casa e nella casella di posta elettronica del Comune con l’immagine del mio volto gravemente menomato”. L’ultima - che ha postato sul suo profilo Facebook ovviamente sgranandola per non urtare la sensibilità delle persone – è stata quella che ha portato allo scoperto di una vicenda che da tempo il sindaco aveva tenuto nascosto alla sua comunità. "Ho deciso di denunciare - aggiunge - non tanto per me, ma per la tranquillità della mia famiglia: per mia moglie e per i miei bambini". In seguito alla denuncia a Siccardi erano pervenuti numerosi messaggi di solidarietà e di vicinanza e i sindaci del territorio avevano organizzato anche una manifestazione per condannare il gesto.

Lega: "Se confermato, dimissioni"

In seguito all'indagine in corso e alla notifica dell'avviso di garanzia resa nota dal Corriere della Sera sui fatti è intervenuto anche il senatore della Lega Emanuele Pellegrini. "Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il sindaco di Ornago Daniel Siccardi è stato raggiunto da un avviso di garanzia per aver simulato false minacce nei suoi confronti. Tutte le istituzioni del territorio si erano mobilitate e avevano espresso piena solidarietà. Abbiamo tutti grande fiducia nell'operato della procura. Se confermate, queste accuse verso Siccardi sarebbero incompatibili con il ruolo che ricopre: il sindaco di Ornago chiarisca o si dimetta subito." Così in una nota il senatore leghista Emanuele Pellegrini.

Chi è Daniel Siccardi, sindaco di Ornago

Daniel Siccardi è sindaco di Ornago, comune della Brianza Vimercatese dal 2019. E' stato eletto primo cittadino per il mandato amministrativo 2019-2024, a capo della lista civica "siAMO ORNAGO" . Trentacinque anni il prossimo marzo, sposato e con due bambini prima della carica elettiva ha lavorato come Backstage specialist presso un marchio di elettronica. Nel suo passato anche un impiego in ambito finanziario e creditizio come banking specialist.

“Sono sindaco a tempo pieno – aveva spiegato in una intervista a MonzaToday -. Sono una persona contro la violenza; è naturale avere idee diverse o divergenze ma tutto si risolve con un confronto civile ed educato. Non so proprio chi mi possa augurare tutto questo male”.