"Ti metto sotto con la macchina", perseguita e minaccia ex moglie: arrestato

Minacciava di "metterla sotto con l'auto" e di "mandarla all'ospedale". E, nonostante il divieto di avvicinamento che era arrivato dopo una denuncia per maltrattamenti continuava ad avvicinarsi a lei e a minacciarla e a offenderla. Come è successo anche domenica sera, a Monza, quando l'uomo è stato arrestato dai poliziotti della questura all'interno di una sala scommesse della città.

In manette con l'accusa di stalking, è finito un 41enne, ex marito della vittima. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti è intervenuto in seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa della questura all'interno del centro scommesse dove la donna aveva segnalato di essere stata gravemente ingiuriata e minacciata.

Nonostante il divieto di avvicinamento, in vigore dallo scorso 3 giugno, il 41enne aveva continuato a molestarla e minacciarla, tanto da essere stato arrestato anche il giorno prima dell'applicazione della misura cautelare. L'uomo infatti aveva continuato a perseguitare la ex moglie, pedinandola, appostandosi sotto casa in auto e dormendo nell'abitacolo e citofonando con insistenza. Per farle arrivare minacce per via indiretta cercava anche di mettersi in contatto con le amiche della donna. Le incursioni si erano verificate anche sul posto di lavoro della donna, mosse spesso da gelosia, tanto che aveva chiesto di poter essere trasferita in altre sedi.

"Dal racconto della persona offesa, emergeva, inoltre, come le condotte asfissianti dell’uomo le avessero generato un timore fondato per la propria incolumità e per quella delle sue amiche, costringendola ad uscire di casa raramente e sempre accompagnata" si legge nella nota diffusa dalla questura. L'uomo è stato arrestato e si trova in carcere.