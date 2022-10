Feci e urina sulle porte dei vicini (ma non solo): arrestata una donna di 61 anni

Per oltre due anni è stata il terrore del condominio, vessando il marito e i vicini di casa. È finita agli arresti in una comunità protetta la 61enne seregnese con gravi disturbi psichici che dal 2020 a giugno 2022 ha reso la vita invivibile ad una coppia di 37 e 38 anni residente al piano di sopra e ad altri tre condomini di età compresa tra i 35 e 60 anni, che abitano nella sua palazzina.

Due anni da incubo

Diverse le denunce e gli interventi che a più riprese hanno visto coinvolti anche gli uomini dell’Arma. La donna sistematicamente e senza alcuna ragione faceva vivere la palazzina nel terrore. Più volte ha rovinato la porta dei vicini con liquido corrosivo che ha intaccato anche il pavimento dell’appartamento, lo spioncino della porta e l’infisso stesso. In altre occasioni la donna ha spalmato di escrementi e urina porte e maniglie degli appartamenti e dell’ingresso dello stabile. Se questo non fosse stato sufficiente ha fatto vivere nel terrore gli altri abitanti dello stabile: la donna minacciava, ingiuriava e aggrediva verbalmente i vicini e il marito.

Vittima e complice anche il marito

Proprio il consorte, un 69enne, era succube della moglie e in più occasioni ha subito violenze fisiche pesanti. In due occasioni è rimasto anche ferito: una volta malmenato al capo e al polso con una spranga di ferro, in un secondo intervento invece con ferite al collo. Vista la pericolosità della donna e soprattutto la possibilità che reiterasse i reati, che è anche stata sottoposta ad un Tso (trattamento sanitario obbligatorio), il giudice ha previsto l’allontanamento da casa e l’arresto presso una comunità. Nei guai anche il marito denunciato a piede libero perché ritenuto in parte corresponsabile degli atti persecutori e delle molestie.