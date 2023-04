Vede l'amante con un altro uomo e lo minaccia con un coltello: "Ti stacco la testa con le mani"

Ha visto la donna che ogni tanto frequentava in compagnia di un altro uomo e, in preda alla gelosia, ha impugnato un coltello e si è presentato sotto casa sua minacciandolo. E così un 47enne seregnese è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

La chiamata con la richiesta di aiuto e intervento è partita nel pomeriggio di sabato: dall'altro capo del telefono c'era una donna che, impaurita, raccontava che fuori dalla sua abitazione era presente un uomo con un grosso coltello in mano che con fare aggressivo stava minacciando lei e un suo amico.

Dalla caserma di Piazza Prealpi è stata inviata una gazzella della Sezione Radiomobile che sul posto ha notato un uomo nascondere qualcosa dentro una siepe. Era il coltello che poco prima impugnava urlando a più riprese, secondo la ricostruzione dei testimoni, “Esci fuori da vero uomo, ti stacco la testa con le mie mani".

La donna, 39 anni, preoccupata e impaurita, raccontava ai militari che nel corso di quel pomeriggio proprio quell’uomo che era stato fermato dai militari sotto la sua casa e con il quale aveva una relazione discontinua, aveva minacciato lei e un suo amico brandendo un lungo coltello di 30 centimetri e 20 di lama seghettata che è stato trovato nel cortile e sequestrato.

Raccolte tutte le testimonianze, i militari hanno ricostruito che quel pomeriggio l’uomo, un seregnese di 47 anni, operario, celibe, già pregiudicato per vari reati contro la persona e il patrimonio, spinto probabilmente da rabbia e gelosia, dopo aver notato che la 39enne era in compagnia di un altro uomo, ha minacciato i due. Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.