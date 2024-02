Entra in casa dell’ex moglie con un coltello e la minaccia di morte: arrestato

E’ entrato a casa della ex moglie e l’ha aggredita, arrivando a minacciarla di morte. Un uomo di 39 anni, cittadino italiano, è stato arrestato a Ceriano Laghetto dai carabinieri della compagnia di Desio. I militari sono intervenuti all’interno dell’appartamento di una donna che aveva chiesto aiuto a sua sorella in preda alla paura dopo che il suo ex marito era riuscito a entrare in casa sua.

I fatti risalgono alla notte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio e quando i militari dell’Arma sono arrivato fuori dall’abitazione hanno subito sentito le grida di aiuto della donna che hanno trovato in camera da letto. Nella stanza c’era anche l’uomo che, secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, era fuori di sé e stava aggredendo verbalmente l’ex moglie con minacce di morte.

Addosso aveva anche un coltello che è stato sequestrato. Le indagini condotte dai carabinieri hanno fatto emergere che quell’aggressione non sarebbe stata la prima e nemmeno l’unica. Da tempo la donna sarebbe infatti stata vittima di atteggiamenti persecutori legati a motivi di gelosia che non aveva mai denunciato prima per paura di ritorsioni. L’uomo si trova ora in carcere a Monza: è accusato di atti persecutori.